Вузы Крыма могут конкурировать с другими университетами РФ в конкурсе на НОЦ

ТАСС, 18 мая. Университеты Крыма и Севастополя имеют собственные преимущества и смогут конкурировать с другими вузами России в конкурсе на право создания научно-образовательных центров в рамках национального проекта "Наука", сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев.

Ранее ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев сообщал, что руководство вуза рассчитывает на создание на базе СевГУ одного из 15 научно-образовательных центров. Его профилем предлагается сделать изучение моря и прибрежных зон. Губернатор Дмитрий Овсянников обратился к федеральным властям с просьбой создать НОЦ в Севастополе.

"В первом квартале 2020 года будет конкурс, и участие там никому не ограничено. Думаю, все вузы страны имеют равную возможность, чтобы сформировать научный потенциал. У Крыма и Севастополя есть свои особенности, которые являются их конкурентными характеристиками. Они это знают и смогут этим воспользоваться, чтобы сделать заявку наиболее интересно", - сказал Медведев.

Он добавил, что на конкурсе планируется "достаточно демократичный принцип входа", основной отбор будет проходить уже непосредственно при выборе площадок для создания НОЦ.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.