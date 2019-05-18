Более 70 тюменских учителей прошли обучение работе с цифровыми учебниками

ТАСС, 18 мая. Более 70 учителей из школ Тюмени и городов региона обучились работе с цифровыми учебниками. Об этом ТАСС сообщил в субботу ведущий методист по начальному образованию корпорации "Российский учебник" Сергей Пичугин.

Федеральный проект "Цифровая школа" входит в нацпроект "Образование". В частности, планируется внедрить во всех регионах модель цифровой образовательной среды (должна быть утверждена в 2019 году) и обновить материально-техническую базу в средних школах.

"Принимало участие 75 учителей из школ Тюменской области. Мы представляли педагогам электронную платформу для обучения детей, также обучали их работе с ней. Мы презентуем эту платформу, потому что есть школы, которые постепенно переходят на электронные, цифровые технологии. Курсы с 16 по 17 мая проходили на базе Тюменского областного государственного института развития регионального образования", - сказал он.

Пичугин добавил, что платформа позволит, во-первых, использовать электронные учебники в обучении. "Причем это не загруженная версия в формате PDF. Учитель благодаря ей может давать интерактивные задания для учеников, смотреть их", - отметил он.

По словам Пичугина, второй сервис снизит количество отчетности, которую нужно вести учителям. На площадке будут представлены типовые программы уроков, которые затем преподаватель сможет адаптировать под себя. "Это освобождает время, тем более зайти в эту программу можно с любого устройства, проводить подготовку к уроку можно в любом месте. Доступ к такой платформе мы раздали всем участникам", - пояснил он.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду Lecta. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методического комплекса и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.