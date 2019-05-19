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Президиум Совета при президенте обсудит реализацию нацпроектов "Наука" и "Образование"

В совещании, в частности, примут участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова и Виталий Мутко

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Участники заседания обсудят актуальные вопросы реализации национальных проектов "Наука" и "Образование", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова и Виталий Мутко, помощники президента Андрей Белоусов и Андрей Фурсенко, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Минстроя Владимир Якушев, президент РАН Александр Сергеев, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также главы регионов и руководители профильных ведомств.

Наука и образование

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Численность отечественных и зарубежных ученых, работающих в российских научных организациях и имеющих статьи в самых авторитетных научных журналах, должна достигнуть почти 31 тыс. человек (в 2018 году число таких ученых превысило 27 тыс.)

Кроме того, запланировано строительство и запуск установок класса "мегасайенс". Так, международные исследования на научной установке класса "мегасайенс" "Международный центр нейтронных исследований" на базе высокопоточного реактора ПИК должны начаться в 2020 году. На еще одной уникальной научной установке - Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов (NICA) - международные исследования должны начаться в 2022 году. Также первые международные научные работы планируется провести до конца 2024 года на Источнике синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) и Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ).

Всего в состав данного нацпроекта входят три федеральных проекта: "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок".

В свою очередь, в результате реализации нацпроекта "Образование", бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должна быть обеспечена глобальная конкурентоспособность российской высшей школы, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. В рамках нацпроекта реализуется десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".

Нацпроекты и Совет

Всего во исполнение нового майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Их планируется реализовать до 2024 года, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ. Предыдущее заседание президиума прошло 1 апреля, его темой стала реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Президент РФ Владимир Путин 8 мая провел заседание самого Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в ходе которого была проведена "инвентаризация" первых результатов реализации нацпроектов.

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