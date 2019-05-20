Минобрнауки РФ: аудит инструментов поддержки молодых ученых завершится в ближайшее время

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с экспертами проводит аудит всех инструментов поддержки молодых ученых. Предложения по повышению их эффективности будут переданы на утверждение президентскому совет по науке и образованию в ближайшее время, сообщил в понедельник ТАСС первый замглавы министерства Григорий Трубников.

По итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года, правительству РФ и президентскому совету было поручено до 1 июня 2019 года обеспечить совершенствование поддержки, оказываемой молодым исследователям, в том числе фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, включая модернизацию порядка предоставления грантов президента РФ и выплаты президентских стипендий молодым ученым и аспирантам.

"Мы вместе с координационным советом, с федеральными органами исполнительной власти последние несколько месяцев занимаемся анализом всех инструментов поддержки молодых ученых. Мы видим, что есть дублирование программ, есть разные программы, в которых одни и те же категории поддерживаются разными объемами. У нас есть дублирование, и на федеральном, и на уровне регионов. И мы выравниваем эти несогласованности. Фактически, идет в хорошем смысле аудит всех инструментов поддержки молодых ученых", - сказал Трубников.

Он добавил, что национальный проект "Наука" также содержит новые возможности для поддержки аспирантов, постдоков, среди которых, например, программы академической мобильности, участие молодежи в научных центрах мирового уровня и так далее. "Это новые инструменты в рамках нацпроекта, и там везде подразумевается участие и поддержка молодых ученых. Все эти инструменты должны быть собраны в единую систему. Мы над этим сейчас работаем. Дальше, я надеюсь, что президиум президентского совета и президентский совет примут наши предложения, и у нас эта система заработает более эффективно", - отметил Трубников.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.