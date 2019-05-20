"Перезагрузка" служб занятости начнется в ближайшее время в 16 регионах России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Службы занятости в 16 регионах России в этом году начнут работать в новом формате: человек без работы сможет получить личного консультанта, который будет учитывать не только квалификацию, но и навыки и интересы соискателя. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Роструда.

"Перезагрузка" службы занятости населения в 16 пилотных регионах начнется уже в ближайшее время. Изменится не только внешний облик самой службы - она получит единый стиль и превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, но изменятся и подходы к ее работе", - сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, в службах занятости будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте.

"Службе предстоит не просто оказывать привычные всем услуги, а решать конкретные проблемы в сфере занятости, с которыми сталкиваются граждане и работодатели. В том числе планируется развивать электронные услуги, внедрить возможность предварительной записи, а также пересмотреть сам перечень оказываемых услуг", - сообщили в Роструде.

Основным онлайн-ресурсом в сфере занятости станет общероссийская база вакансий "Работа в России".

Личный консультант

"Перезагрузка" подразумевает отход от формальной оценки квалификации гражданина и обычного сопоставления ее с пожеланиями работодателей. Предполагается, что человек получит персонального профессионального консультанта, который подскажет, как лучше выстроить карьерную траекторию, например, пройти переобучение, повысить квалификацию.

"Если в соответствии с компетенциями соискателя есть интересные предложения в другом регионе, то консультанты предложат дистанционное собеседование с работодателем на площадке службы, ознакомят с возможными вариантами для проживания в новом регионе, ответят на вопросы про переезд. Например, помогут устроить ребенка в детский сад", - сообщили в Роструде.

В список регионов, где в этом году будет проведен эксперимент, вошли Тульская, Тюменская, Белгородская, Калужская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края.

В настоящее время завершается подготовка проекта единых требований к службе занятости.

Модернизация служб занятости предусмотрена федеральным проектом "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".