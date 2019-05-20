Путин обсудит с Кобылкиным реализацию нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным вопросы реализации нацпроекта "Экология". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Экология" - один из крупнейших нацпроектов, Путин использует все возможности, чтобы с кураторами нацпроектов проговаривать ход их реализации", - пояснил актуальность встречи представитель Кремля. По его словам глава государства обсудит с Кобылкиным и другие вопросы.

Песков заметил, что предстоящие дни Путин, который на прошлой неделе работал в Сочи, проведет в Москве.