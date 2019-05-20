Совфед в мае-июне заслушает доклад Силуанова о финансировании нацпроектов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации в конце мая - начале июня в рамках "правительственного часа" заслушает доклад первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по объемам финансирования и своевременности поступлений в регионы средств на реализацию нацпроектов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Счетная палата РФ ранее отметила низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов, который в I квартале составил 12,8% от запланированного бюджета. Как уточняет ведомство, на 1 апреля расходы на реализацию нацпроектов были исполнены в сумме 220 млрд 966,4 млн рублей.

"Мы запланировали на одном из "правительственных часов", скорее всего, это будет либо в конце мая, либо в первой половине июня, послушать первого заместителя председателя правительства [министра финансов РФ Антона Силуанова] по финансированию нацпроектов. Для нас это [данные Счетной палаты] - не новость, мы били тревогу еще два месяца назад, когда объем финансирования был менее 2%, сейчас вот чуть больше, но мы считаем, что даже 17% по состоянию на 20 мая, конечно, недостаточно", - пояснил Рябухин.

Он добавил, что сенаторы ранее просили Счетную палату РФ осуществлять глубокий анализ своевременности и объемов финансирования нацпроектов.