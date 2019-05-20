Кобылкин: рекультивация территории Байкальского ЦБК начнется через месяц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рекультивация территории Байкальского ЦБК может начаться в течение месяца. Об этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"Нам предстоит БЦБК рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжелом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала, - сказал Кобылкин. - Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнем рекультивацию".

Говоря о решении экологических проблем крупных водоемов страны, министр отметил необходимость очистки Волги. "Конечно, предстоит огромное количество реконструкций сооружений, в том числе канализационно-очистных, они на 80% практически находятся в состоянии, требующем реконструкции", - констатировал он. Министр заметил, что это станет одним из самых тяжелых проектов в сфере экологии. "Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться", - заверил Кобылкин. Он добавил, что нужно будет заняться и восстановлением биоразнообразия реки.

"Там проблемы долго накапливались, - согласился с его оценками глава государства. - И некоторые из них финансово очень емкие при решении".