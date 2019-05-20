Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект "Чистая страна"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Финансирование строительства двух десятков заводов по переработке мусора, работа по рекультивации свалок ведется по планам. Об этом в понедельник доложил президенту России Владимиру Путину министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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"В этом году мы по программе "Чистая страна" начали работы уже по рекультивации 48 свалок, всего нам предстоит 191 свалку в чертах городов до 2024 года рекультивировать. Эта работа идет в плановом режиме", - отметил глава ведомства. Он отметил, что всего "предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке" мусора. "20 из этих заводов мы уже отобрали, идет работа по проверке проектов, и думаю, что до конца года мы начнем финансирование 20 заводов", - сообщил Кобылкин. Он прогнозирует, что к концу года будут определены еще около 80 заводов, "чтобы задел сделать на следующий год".

Отдельно министр доложил главе государства об "очень тяжелых объектах" - "Игумново", "Черная дыра" и "Белое море" в Нижегородской области, где необходимо провести рекультивацию. "На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом "Черная дыра" мы подойдем к концу, думаю, где-то в районе ноября-декабря", - пообещал Кобылкин. По его словам, на объекте используется сложная технология. "Мы отбираем жидкую фазу, сепарируем ее, перемешиваем ее с песком, потом везем на температурную утилизацию - сначала до 350 градусов, потом понижаем класс опасности, и потом доводим до 1200 градусов, золу получаем практически пятого класса опасности", - перечислил министр этапы работы. Он уточнил, что используется в основном российское оборудования, и повторил, что рекультивация, скорее всего, завершится к концу года.

Говоря об объекте "Белое море", глава ведомства подчеркнул, что необходимые работы там проводятся. "Я тоже надеюсь, что максимум в первом квартале следующего года эти работы будут выполнены", - сказал он.

Кобылкин отметил, что свалка "Игумново" занимала 100 гектаров и имела высоту в 44 м. "Идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем", - рассказал о работах министр. Он похвалил за "огромную работу" по рекультивации свалок власти Нижегородской области.

Министр надеется, что в 2020 году начнутся и работы по проекту рекультивации полигона для захоронения токсичных отходов "Красный бор" в Ленинградской области. "В этом году мы заключим договор на проектирование, получим проект, и на следующий год она у нас стоит как раз", - сказал он.