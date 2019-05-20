Платформу для обмена результатами интеллектуальной деятельности запустят в РФ в 2019 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Платформа IPChain для обмена результатами интеллектуальной деятельности (РИД) между вузами и научными организациями будет запущена в этом году в пилотном режиме, в дальнейшем система станет частью большой цифровой платформы по проведению научных исследований, создаваемой по нацпроекту "Наука". Об этом сообщил на конференции "Интеллектуальная собственность глазами молодежи" первый замглавы Минобрнауки Григорий Трубников.

"Несколько лет назад мы начали создавать платформу IPChain для обмена РИД между вузами и научными организациями. И в этом году продемонстрируем ее работу в пилотном режиме. В рамках нацпроекта "Наука" эта система станет частью большой цифровой платформы проведения научных исследований", - сказал Трубников.

Согласно паспорту нацпроекта "Наука", к концу 2021 года должна быть введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия для организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными учеными.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ ведущим российским и зарубежным ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.