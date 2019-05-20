Медведев заявил, что подключение школ России к высокоскоростному интернету надо ускорять

ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ускорить подключение российских школ к высокоскоростному интернету. Об этом он заявил, открывая заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Организационная работа по этому проекту [нацпроекту "Образование"] в целом завершена. Но есть темы, которые требуют особого внимания. Во-первых, это подключение всех российских образовательных организаций к высокоскоростному интернету - везде, включая и дальние села. Эту работу нужно ускорять", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что принципиальным моментом является то, что для каждой школы высокоскоростной доступ в сеть, обеспечение цифровой безопасности будут бесплатными. Финансирование работ, оплата трафика происходит за счет средств федерального бюджета.

"Второе - это работа по проекту "Успех каждого ребенка". Напомню показатели: к 2024 году до 80% детей должны заниматься в системе дополнительного образования, которая должна стать доступной для желающих. К концу 2021 года нужно создать 900 тыс. новых мест дополнительного образования, включая дополнительное образование или места для дополнительного образования на селе", - продолжил Медведев. Для этого необходимо оказывать регионам адресную поддержку и иметь сведения о том, сколько детей в возрасте от пяти лет до достижения совершеннолетия в таких местах нуждаются, потому что статистика здесь пока неточная.

Кроме того, премьер отметил, что развивать способности детей и молодежи помогает и система ранней профориентации и профессиональной подготовки. В ходе реализации федерального проекта, который называется "Молодые профессионалы", планируется поддерживать наиболее удачные разработки и перспективные проекты. Для этого из бюджета выделяется 630 млн рублей.

Медведев проинформировал участников заседания о том, что данные по национальному проекту "Образование" за четыре месяца внесены в систему "Электронный бюджет". Приняты нормативные акты по субсидиям, заключены в полном объеме более 1,5 тыс. соглашений о выделении субсидий.