Кабмин планирует создать единую систему обращения с высокоопасными отходами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами, сообщается на сайте кабинета министров.

Специалисты констатируют, что сейчас на территории России "отсутствуют объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению высокоопасных отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий и позволяющие обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними". По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тыс. т отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) и II класса опасности (высокоопасные).

"Законопроектом предлагается создать единую государственную систему обращения с такими отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ними", - говорится в сообщении. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами (образователи отходов, операторы по обращению с отходами, федеральный оператор).

В кабмине уточняют, что "законопроектом предлагается установить, что индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору". То есть организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности, смогут работать и в дальнейшем. "Федеральный оператор не будет монополистом в этой области. Создание федерального оператора - гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы", - подчеркивают в правительстве.

Размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путем государственного тарифного регулирования. "С учетом успешного опыта реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с чрезвычайно опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре, предлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности за "Росатомом", - отмечается на сайте кабмина.

Создание федеральной схемы обращения с отходами и единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами предусмотрены федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I - II классов опасности" национального проекта "Экология". Проект закона будет рассмотрен на заседании правительства РФ.