Минобрнауки подготовит рекомендации научным организациям по увеличению числа патентов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ по нацпроекту "Наука" разработает методические рекомендации по выявлению разработок, имеющих перспективы на получение патента, а также по организации работы специалистов, которые готовят патентные документы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Ведется разработка методических рекомендаций по выявлению патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности и определения стратегий их патентования, а также организации работы служб, обеспечивающих выявление и методическое обеспечение подготовки патентных документов", - говорится в сообщении.

Рекомендации, как отмечается, позволят увеличить эффективность управления интеллектуальной собственностью, снизят риски возникновения проблемных ситуаций и конфликтов, а также определят приоритеты вузов или научных организаций в области интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность в вузах

По словам директора Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Исмаила Кадиева, в 2019 году вузом были заключены более 15 лицензионных договоров на передачу прав на интеллектуальную собственность промышленным партнерам. В этом году планируется подача пяти заявок. Для этого в вузе ранее были разработаны положение об интеллектуальной собственности и регламент оценки нематериальных активов.

"В 2019 году для более эффективного управления правами и для передачи индустриальным партнерам был разработан регламент распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных", - цитирует Кадиева пресс-служба Минобрнауки РФ.

По словам директора центра интеллектуальной собственности Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрия Шульгина, в вузе применяются гибкие модели разделения исключительных прав, которые различаются для образовательной, научно-исследовательской и инновационной сфер деятельности университета.

"Политика УрФУ в сфере интеллектуальной собственности закрепляет мотивационные механизмы творческой, в том числе изобретательской деятельности, на основе правил распределения доходов от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности... В университете действуют дополнительные меры стимулирования изобретательской деятельности в рамках рейтинговой системы поощрения профессорско-преподавательского состава, а также рейтинга научной активности студентов", - привела пресс-служба слова Шульгина.

В 2018 году УрФУ подал 114 заявок на изобретения и полезные модели, причем примерно треть этих заявок подготовлена с участием студентов и молодых ученых. По его словам, из поданных заявок утверждаются практически все, не проходят только единицы. Среди примеров успешно запатентованных технологий, в частности, навигационная система зондирования атмосферы, биогазовая установка для утилизации органических отходов, инновационный способ определения содержания бактерий в пробах различного состава и ряд других.

Еще один пример по управлению результатами интеллектуальной собственности, как добавили в министерства, - научный проект Сеченовского университета по созданию лекарственного препарата по лечению целиакии, который в перспективе освободит людей от необходимости соблюдать безглютеновую диету. Официально о его создании было объявлено в 2017 году, для управления и продвижения данного проекта был создан стартап. С его помощью в этом году планируется масштабировать технологию промышленного производства препарата.