Бюджетные учреждения Поморья перейдут на раздельный сбор мусора до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. Бюджетные учреждения Архангельской области перейдут на систему раздельного сбора мусора в рамках национального проекта "Экология" до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщил глава региона Игорь Орлов.

В ходе совещания губернатор поручил региональному Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по внедрению системы раздельного сбора отходов.

"В качестве первого шага в этой непростой работе станет переход на систему раздельного сбора отходов учреждений бюджетной сферы, в первую очередь, - школ, это должно произойти уже до конца года", - сказал Орлов.

Кроме того, по словам главы региона, предприятия, работающие в сфере раздельного сбора и переработки отходов, получат господдержку. В частности, предприниматели могут получать льготный налог на прибыль.

"Предложения, связанные с льготированием налога на прибыль, соответствующих взносов, мы проработаем с депутатским корпусом, чтобы данные требования, критерии по размеру вложений, по объемам поддержки нашли отражение в законодательстве Архангельской области, - отметил Орлов.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.