Школьников Северной Осетии обучат робототехнике

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Концепция проекта по обучению робототехнике в школах разработана в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Образование". Об этом стало известно на заседании проектного офиса агентства развития республики под председательством главы республики Вячеслава Битарова, сообщается в понедельник на сайте главы и правительства республики.

"Вопросы реализации приоритетной программы "Образование" обсудили на заседании. Участникам мероприятия была представлена концепция проекта "Сетевая модель площадок по обучению робототехнике, программированию и микроэлектронике в образовательных школах РСО-Алании", который будет реализовываться в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", - говорится в сообщении.

Проект разработал руководитель детского технопарка "Кванториум-15" Алексей Котец. Целью проекта является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования технической направленности. Для этого предполагается создать площадки на базе школ с современной инфраструктурой.

Со школьниками будут работать преподаватели, которые смогут проходить обучение и повышать квалификацию на базе технопарка "Кванториум". Для участников центров ежегодно будут проводиться соревнования, хакатоны.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.