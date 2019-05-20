В Северной Осетии создали экспериментальные классы с углубленным изучением предметов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Экспериментальные классы с углубленным изучением математики, химии и биологии созданы в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, классы создали в рамках нацпроекта "Образование".

"По поручению главы РСО-Алания Вячеслава Битарова экспериментальные классы с углубленным изучением математики, химии и биологии уже сформированы, школьники активно готовятся к олимпиадам. Занятия проводят школьные и вузовские преподаватели, так как для участия в конкурсах недостаточно школьной программы", - говорится в сообщении.

Для работы в классах в республику также приглашаются руководители олимпиадного движения России. В классы попадают ученики после специального отбора. По словам Битарова, в этих классах должны учиться именно одаренные дети, а не "по знакомству".

"Доступ в математические и химико-биологические классы должны иметь не только городские дети, но и школьники из районов. Так же, как это сделано в физико-математическом лицее-интернате, нужно создать условия на базе интерната по улице Гастелло для круглосуточного пребывания детей-учащихся по направлению "химия-биология" в 27-й школе", - цитирует Битарова пресс-служба.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.