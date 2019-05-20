Сбербанк предложил упростить доступ к городским данным для разработчиков ИИ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сбербанк предлагает дать разработчикам технологий искусственного интеллекта (ИИ) упрощенный доступ к городским потоковым данным, в частности к материалам видеонаблюдения. Об этом говорится в проекте отчета Сбербанка о выполнении работ по разработке дорожной карты по направлению развития "сквозной" цифровой технологии - "Нейротехнологии и искусственный интеллект", который имеется в распоряжении ТАСС.

Так, согласно материалам, "предлагается в том числе разработать и организовать действия режима упрощенного доступа разработчиков ИИ к городским потоковым данным (в том числе материалы видеонаблюдения), включая условия для формирования и использования комплексных массивов данных при разработке ИИ без нарушения тайны частной жизни".

Как пояснил врио директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин, чей комментарий предоставила ТАСС пресс-служба министерства, разработчикам развития искусственного интеллекта больше всего мешают ограниченный доступ к данным и их дефицит. "Большая часть данных собирается государством. Доступ к ним, а также законодательство в этой области - сложный вопрос. На повестке он стоит и обсуждается, но до принятия решений, кому и какие данные отдавать и на каких условиях, еще далеко", - уточнил он.

Такжев документе говорится, что развитие искусственного интеллекта в России требует 100 млрд рублей инвестиций до 2024 года, а к 2030 году их объем должен увеличиться до 180 млрд рублей.

"Совокупный объем оказания поддержки до 2024 года составит около 100 млрд рублей, а до 2030 года составит около 180 млрд рублей", - отмечается в документе.

Согласно проекту отчета, финансирование надо распределять по субтехнологиям, поддерживая отстающие направления и стимулируя те, в которых Россия уже входит в число мировых лидеров. Кроме того, нужно поддерживать развитие субтехнологий, которые не смогут пользоваться спросом со стороны международных компаний из-за специфики русского языка, уточняется в документе.

Авторы документа выделяют пять субтехнологий - составляющих элементов "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект". Предполагается, что на поддержку развития компьютерного зрения следует направить около 20% всех средств, столько же - на перспективные методы и технологии в ИИ. По 15% средств может пойти на развитие обработки естественного языка и на распознавание и синтез речи. Оставшиеся средства, по мнению Сбербанка, стоит распределить равномерно на следующие субтехнологии (по 10%): "Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений", "Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг", "Нейропротезирование".

Вместе с тем в пресс-службе Сбербанка отказались комментировать информацию из этого документа. "Сбербанк не комментирует документы, попавшие в СМИ неофициальным путем, и не предоставленные непосредственно банком", - заявили ТАСС в пресс-службе банка.

О нацпрограмме

В нацпрограмме "Цифровая экономика" выделяются девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (22:12 мск) — добавлены подробности.