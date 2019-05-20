В Ивановской области откроют 92 образовательных центра в сельских школах

ТАСС, 20 мая. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются в 92 сельских школах Ивановской области благодаря реализации регионального проекта "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование"). Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.

"В Ивановской области в рамках регионального проекта "Современная школа" до 2024 года планируются к открытию 92 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В этом году мы откроем 12 таких центров на базе сельских школ в Липовой Роще, Аньково, Шилыково, Писцово, Ново-Талице и ряде других. На эти цели в текущем году предусмотрено 19,7 млн рублей", - сказала Антонова.

Руководитель департамента пояснила, что последующее финансирование этого проекта будет определяться по результатам ежегодных конкурсных отборов Министерства просвещения России. "Подобные центры будут создаваться в единой концепции с учебными пространствами, которые включат шесть предметных областей - "Технологию", "ОБЖ", "Информатику", а также шахматную, медиа- и коворкинг зоны", - сказала Антонова.

Согласно концепции национального проекта "Образование", в сельской местности и малых городах страны к 2024 году должна быть создана материально-техническая база для реализации программ гуманитарного, естественно-научного, технического цифрового профиля с охватом не менее 800 тыс. детей, подобные центры появятся более чем в 16 тыс. сельских школ.