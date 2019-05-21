Около 6 тыс. педагогов в России прошли обучение преподаванию робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Резидент "Сколково", занимающийся производством обучающих комплексов по робототехнике для детей, завершил онлайн-обучение 6 тыс. педагогов для проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом во вторник сообщает в релизе пресс-служба движения.

Как заявила в мае заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, в национальном проекте "Образование" особое внимание уделяется дополнительному образованию школьников, в первую очередь, в области информационных технологий и технологического творчества. Однако система дополнительного технологического образования столкнулась с кадровой проблемой - нехваткой педагогов, которые могут обучить детей робототехнике, программированию, сборке беспилотников, основам нейротехнологий.

"6 тыс. педагогов со всей страны прошли бесплатный онлайн-курс по обучению преподавателей робототехники от российского стартапа "Роббо". Лучших слушателей "Роббо" включил в свой кадровый резерв и будет рекомендовать в проекты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Курс "Становимся преподавателями робототехники" прошли учителя начальных классов, технологии, информатики и физики, педагоги дополнительного образования и другие - все, кто готов попробовать себя в роли преподавателя робототехнического кружка", - говорится в сообщении.

Слушатели курса узнали о работе технологического кружка изнутри, научились проводить занятия с детьми по программированию, схемотехнике, 3D-моделированию и прототипированию. Уточняется, что уже началось обучение нового потока слушателей. На новый курс уже записалось порядка 500 преподавателей, набор продолжается до 20 июня.

"Роббо" - российская компания-разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования, резидент "Сколково", лидерский проект Агентства стратегических инициатив. По франшизе "Роббо клуба" открыто около сотни школ и кружков в России, Финляндии, Таиланде, США, Китае, Испании, Великобритании, Вьетнаме, Казахстане, Белоруссии, Украине, Таджикистане.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.