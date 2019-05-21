Расчистка водоемов в Астраханской области может помочь в борьбе с обмелением Волги

АСТРАХАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют в рамках нацпроекта "Экология" решить проблему обмеления Волги в регионе за счет масштабной работы по расчистке, углублению водоемов и строительства водопропускных гидротехнических сооружений. Об этом во вторник ТАСС сообщил и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды региона Игорь Краснов.

Госдума на пленарном заседании 16 мая дала протокольное поручение своему комитету по экологии и охране окружающей среды запросить Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов о причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах.

"В целом в рамках проекта "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология"), в том числе по борьбе с ее обмелением, в области запланированы 63 расчистки водных объектов, углубление каналов-рыбоходов, также планируется строительство водопропускных гидротехнических сооружений. Все это есть в планах, но факт тот, что воды очень мало. Такая ситуация по всей Волге. Мы (в Астрахани) пока еще явно не видим маловодности, но есть опасения, что летом будет очень мало воды", - сказал Краснов.

Он пояснил, что сейчас в регионе паводок. Причем он входит в тройку самых маловодных паводков с 1957 года: хуже была ситуация только в 1975 году (54 куб. км) и в 2015 году (65 куб. км). Связано это с климатическими особенностями, в частности, осенью было мало осадков, зима была довольно теплая, и не произошло промерзание почвы, в результате водохранилища недостаточно наполнились.

Задача - пропустить воду

В свою очередь директор Астраханского государственного заповедника Николай Цымлянский считает, что в регионе дноуглубительные работы необходимо проводить только в Волго-Каспийском судоходном канале для беспрепятственного прохождения судов. Углублять же другие водоемы нельзя, это, наоборот, может навредить.

"У нас воду не надо копить, задача - ее пропустить. Чем больше мы копаем, тем ниже верхняя кромка воды, становится хуже ситуация с нерестилищами, выходом рыбы на места нереста. Природа сама все сделает, не надо ей мешать", - заметил Цымлянский.

При этом собеседник агентства обратил внимание на необходимость своевременного пропуска воды с Волгоградского гидроузла и "восстановления естественной проточности водотоков в зоне западных подстепных ильменей (небольших озер)".

"На этой территории люди возвели искусственные препятствия для воды. Их нужно убрать. Это тоже улучшит ситуацию. Тем более что в западных подстепных ильменях происходит эффективный нерест рыбы", - пояснил Цымлянский.

О паводке

Самый большой паводок в Астраханской области за последние 10-15 лет наблюдался в 2016 году: были подтоплены несколько дворовых территорий и дороги. Это было вызвано в том числе обильными осадками в мае и июне. Маловодный паводок в 2015 году негативно сказался на нересте рыбы, снижении объема собранного сена. Ущерб был нанесен также судоходству, во многих селах возникли перебои с водой.