Долю переработанного мусора могут включить в оценку работы губернаторов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доля коммунального мусора в общем объеме отходов, направленная на переработку, может стать одним из показателей эффективности работы губернаторов по направлению "качество окружающей среды" в рамках выполнения нацпроектов. Об этом сообщил глава проектного офиса Минприроды Дмитрий Галанкин на заседании рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ.

Галанкин докладывал на заседании рабочей группы по теме показателей и их расчетов в текущей версии проекта постановления правительства для оценки работы губернаторов.

"Оценка качества окружающей среды представляет из себя интегрированные показатели, основанные на трех составляющих: качество воздуха, воды и [показателя по] отходам. По воздуху мы базируемся на средних годовых значениях объемов выбросов [загрязняющих веществ в атмосферу]. По показателю "вода" мы оцениваем объем сброса сточных вод и долю населения, обеспеченную качественной питьевой водой. По показателю "отходы" мы оцениваем количество несанкционированных свалок на территории субъекта и долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме отходов", - сказал он во вторник.

Галанкин добавил, что участники другой рабочей группы Госсовета - "Государственное и муниципальное управление" предложили основывать оценку выбросов в атмосферу на данных объективного мониторинга. Однако сейчас возможностей Росгидромета для этого не хватает, а собственного экологического мониторинга в городах РФ за редким исключением нет, пояснил он. Поэтому пока этот показатель будет базироваться на статистических данных, которые в том числе выводятся из объемов выбросов, заявленных самими предприятиями-загрязнителями.

"Данная методика согласована с Минэкономразвития. И вчера мы получили проект постановления, который должен финализировать нашу работу и утвердить данный подход", - заключил Галанкин.