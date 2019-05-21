В Назрани планируют создать парк в честь новорожденных

МАГАС, 22 мая. /ТАСС/. Мэрия самого крупного города в Ингушетии Назрани планирует создать парк "Семья" в честь новорожденных рядом с региональным перинатальным центром. По расчетам мэрии, парк появится до 2024 года в рамках нацпроекта "Экология", сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"С предложением о создании республиканского парка отдыха на территории Назрани в районе перинатального центра и о внесении его на перспективу в перечень проектов, не требующих затрат, в рамках нацпроекта "Экология" до 2024 года выступил мэр Назрани Алихан Тумгоев. Его идея была одобрена главой региона Юнус-Беком Евкуровым", - сказали в пресс-службе.

Молодые родители смогут высаживать в парке именные деревья, посвященные своим новорожденным детям.

"Жители республики Ингушетия смогут высаживать именные деревья в честь новорожденных детей. Это могут быть липы, клены, дубы, ели, березы. Парк может стать не только семейным проектом, где родители смогут сделать именную табличку и ухаживать за деревцем всей семьей, но и важной экологической акцией, направленной на создание комфортной городской среды и бережного отношения к природе", - цитирует пресс-служба мэра.

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

На исполнение нацпроекта планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд, из внебюджетных источников - 3,2 трлн рублей.