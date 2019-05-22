Крупнейшие иностранные инвесторы обсудят участие в нацпроектах на ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суверенные фонды и институциональные инвесторы, которые управляют более чем 20% мировых активов, приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы обсудить возможности своего участия в национальных проектах РФ. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Будут присутствовать инвесторы, которые управляют более $15 трлн, это рекордная сумма за все время. Это главы крупнейших суверенных фондов и институциональных инвесторов, которые управляют более чем 20% всех мировых активов. И на этой встрече мы будем обсуждать, как эти инвесторы могут принять участие в национальных проектах в России", - сказал Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В этом году форум пройдет 6-8 июня.