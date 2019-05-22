Путин: нацпроекты построены вокруг человека, так как это главная ценность

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Граждане, а не природные ресурсы и другие активы, являются основополагающей ценностью, и именно на повышение их благосостояния нацелены национальные проекты. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

Нацпроекты "построены вокруг человека", сказал Путин, отметив, что "в сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, те или иные природные ресурсы", именно "человек, его таланты, образование, способности, - напротив, остается основополагающей ценностью".

"И потому главная цель национальных проектов - поднять уровень благосостояния наших граждан, обеспечить доступность и качество образования, здравоохранения, поддержать семью, снизить уровень бедности", - подчеркнул президент РФ. Он рассчитывает, что профсоюзы уделят особое внимание участию в реализации национальных проектов, так как в этой сфере у государства с ними общие задачи и общие цели.