ФСС прорабатывает возможность внесения диагнозов в электронные больничные листы

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Фонд социального страхования России (ФСС) с Минздравом РФ прорабатывает возможность внесения диагнозов в электронные листки нетрудоспособности, чтобы анализировать эти данные и с предприятиями корректировать меры по сохранению здоровья сотрудников. Пилотный проект планируют запустить в Татарстане, сообщила ТАСС руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС Татьяна Лотоцкая в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе.

"Мы сейчас с Минздравом на эту тему работаем. Мы же пока не имеем никакой медицинской информации, более того, у нас в больничном нет даже диагноза, и мы работаем над тем, чтобы в электронном больничном нам, фонду, как страховщику он был виден, а работодателю нет. Это позволило бы нам, в том числе отслеживать заболевания по половозрастному составу. И сами предприятия, они не хотят знать, чем именно их сотрудник болел, но хотят понимать проблему, ведь они тратят деньги на корпоративные программы", - сказала Лотоцкая.

Она пояснила, что, возможно, это будет называться "социально-медицинским профилем работающего" или "единой медицинской картой работающего".

"Мы бы могли перейти потом к дифференцированному тарифу. Работодатели есть ответственные, которые создают все условия, чтобы сохранить здоровье сотрудника, вакцинацию проводят и правильное питание им обеспечивают в столовых, это снижает общую заболеваемость. И нужно это учитывать и стимулировать, в том числе другим тарифом", - пояснила собеседница агентства.

По словам Лотоцкой, первый подобный проект планируют запустить в Татарстане. "Мы здесь вчера в Татарстане договорились, провели встречу с предполагаемым работодателем. Есть планы такой пилот в Татарстане запустить в этом году", - уточнила она.

Четвертая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), посвященная развитию "сквозных" технологий в РФ, проходит в Иннополисе с 22 по 24 мая. В конференции принимают участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров.

Нацпроект "Здравоохранение"

Бюджет национального проекта "Здравоохранение" на шесть лет составляет 1725,8 млрд рублей. В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Основные задачи нацпроекта: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.