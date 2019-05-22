Ведущие онкологи России разработали клинические рекомендации по лечению рака

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ведущие онкологи России в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" разработали 77 клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний, сообщила в среду замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Елена Окунькова, выступая в Госдуме.

"В период подготовки федерального проекта была создана рабочая группа на базе подведомственного Минздраву учреждения, куда входили ведущие онкологи федеральных клиник и региональные онкологи. Данная группа разработала 77 клинических рекомендаций, направленных на лечение больных с онкологическими заболеваниями", - сказала Окунькова на расширенном заседании комитета по охране здоровья на тему "Борьба с онкологическими заболеваниями. Стратегия персонифицированной терапии".

По ее словам, рекомендации полностью соответствуют федеральному закону "О внесении изменений в статью 40 федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" по вопросам клинических рекомендаций". Окунькова отметила, что в рамках нацпроекта Минздрав России должен до 1 июня утвердить 85 региональных программ по борьбе с онкозаболеваниями. Все субъекты уже представили свои программы, ряд из них министерство отправило на доработку. Региональные программы также оценивались профильными национальными медцентрами.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках нацпроекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.