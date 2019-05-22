Референс-центры в России смогут перепроверять онкодиагнозы с 2020 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Референс-центры - современные диагностические отделения, создаваемые в России на базе медицинских организаций, уже в следующем году смогут устанавливать онкодиагнозы и перепроверять их в случае необходимости благодаря закупке нового оборудования. Об этом сообщила в среду замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Елена Окунькова, выступая в Госдуме.

Минздрав ранее разработал систему референс-центров в регионах, в которых можно будет, в частности, уточнить онкологический диагноз и типировать опухоль. Для контроля иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых исследований онкозаболеваний в РФ уже к концу 2020 года появится 18 референс-центров.

"21 регион заявил о том, что соответствующие сканнеры закупит в 2019 году. В 2020 году мы уже сможем воспользоваться функциями референсных центров на предмет идентификации диагноза и в случае необходимости его уточнения", - сказала Окунькова на расширенном заседании комитета по охране здоровья на тему "Борьба с онкологическими заболеваниями. Стратегия персонифицированной терапии".

Она добавила, что в 2019 году таких центров на базе федеральных клиник было создано девять. Кроме того, планируется строительство объектов медицинских организаций, оказывающих помощь в борьбе с онкозаболеваниями. "Их строится пять новых корпусов: строительство трех диспансеров и реконструкция двух федеральных медицинских организаций, - уточнила Окунькова. - В своих рекомендациях мы отмечали, что центры амбулаторной онкологической помощи должны еще потихоньку приходить к проведению химиотерапии, разгружать онкодиспансеры".

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках нацпроекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры.