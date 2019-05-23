МЭР планирует в 2019 году включить еще 6 отраслей в нацпроект по производительности труда

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует в 2019 году включить шесть дополнительных видов экономической деятельности в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом говорится в докладе об итогах деятельности министерства за 2018 год и задачах на 2019 год.

Минэкономразвития хочет включить в нацпроект образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, госуправления и соцобеспечение, управление недвижимым имуществом, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, научные исследования и разработки.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.