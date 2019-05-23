Госдума приняла закон о финансировании комплексного плана модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о порядке перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию связанного с национальными проектами комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" распоряжением правительства был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Действующее законодательство предусматривает, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году изменения в сводную бюджетную роспись в части ассигнований на финансирование нацпроектов вносятся минуя обычную процедуру рассмотрения поправок в бюджет.

Поскольку комплексный план не является нацпроектом, на него не распространяются эти законодательные нормы. Закон приравнивает комплексный план к национальным проектам в части механизма перераспределения ассигнований.

"В целях эффективного использования бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения мероприятий комплексного плана законопроектом предлагается установить возможность перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись", - указывают в правительстве.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документа была принята предложенная правительством поправка, согласно которой в таком порядке будут распределяться средства на нацпроекты и комплексный план модернизации не только в 2019 году, но и до 2024 года включительно.

"Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019-2024 годах в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период <...> в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - говорится в тексте поправки.

Также поправками на период по 2024 года распространяется предусмотренное на 2019 год правило, которое предоставляет правительству РФ право без внесения изменений в федеральный бюджет менять распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей нацпроектов в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Кроме того, без внесения поправок в бюджет правительство сможет перераспределять средства на федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".