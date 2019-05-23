Власти Петербурга хотят использовать опоры уличного освещения для создания сетей 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность применения опор уличного освещения для передачи сетей пятого поколения 5G. Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский поручил предприятию "Ленсвет", отвечающему за наружное освещение города, проработать инициативу, сообщили журналистам в четверг в аппарате Шаскольского.

"Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил СПб ГУП "Ленсвет" рассмотреть возможность заключения доходных договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения 5G. Такое поручение дано в рамках реализации программы повышения эффективности работы подведомственных предприятий и снижения расходования бюджетных средств", - отмечается в сообщении.

По условиям городских властей, техника сотовых операторов на опорах уличного освещения должна соответствовать городскому архитектурно-эстетическому облику, также город сохранит право собственности на объекты наружного освещения. Установленная аппаратура, при необходимости, должна демонтироваться без ущерба для системы освещения в случае прекращения действия договоров аренды.

Дополнительные доходы от размещения базовых станций могут быть направлены на обновление и развитие системы наружного освещения, считает вице-губернатор.

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сечас. 5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.