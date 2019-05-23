В Ингушетии по нацпроекту "Экология" планируется досрочная ликвидация свалки в Сунже

МАГАС, 23 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют в 2019 году досрочно ликвидировать в Сунже одну из крупнейших свалок в регионе в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщила в четверг пресс-служба Минприроды РФ.

"С полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на окраине Сунжи уже вывезено более 15 тыс. кубометров мусора. Ликвидацию свалки такими темпами удастся завершить раньше намеченного срока - по плану она должна быть ликвидирована до конца 2019 года. Площадь рекультивируемого полигона планируется восстановить, чтобы в дальнейшем использовать ее в сельскохозяйственных целях", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомеда Бабхоева.

Отходы со свалки направляют на мусоросортировочный комплекс, расположенный в Сунженском районе. "Это первый комплекс ТКО на территории Ингушетии, созданный для сбора, переработки, утилизации и размещения отходов", - уточнили в министерстве.

Власти региона ранее запланировали до конца 2020 года ликвидировать четыре самые крупные свалки в Ингушетии, в том числе в Сунже. Кроме полигона в Сунже, в рамках проекта "Чистая страна" в 2019 году запланирована ликвидация свалки площадью около 10 га в Назрани. В 2020-2021 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобек и Карабулак, их общая площадь - более 33 га. Проектная документация уже разработана и представлена на государственную экологическую экспертизу. Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания до 226 тыс. человек.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.