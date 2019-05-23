Силуанов проведет в Новокузнецке совещание по реализации нацпроектов 24 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов 24 мая проведет в Новокузнецке совещание по реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)". Об этом сообщил пресс-секретарь министра Андрей Лавров.

В совещании примут участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Республик Хакасия, Тыва и Алтай, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Корпорации МСП, РЭЦ, ФЦК, а также предприниматели СФО.

"В ходе поездки состоится обсуждение вопросов поддержки экспорта и повышения производительности труда на площадке Объединенного Западно-Сибирского металлургического комбината - крупнейшего в Сибири предприятия по производству стали", - указал Лавров.

"Антон Германович Силуанов посетит семинар по участию субъектов МСП в закупках крупнейших поставщиков, где расскажет, как планируется расширить доступ субъектов МСП к закупкам и нарастить объем закупок у них до 5 трлн рублей к 2024 году", - добавил он.

Кроме того, в рамках поездки пройдет презентация сервисов портала Бизнес-навигатор МСП - бесплатного информационного ресурса для помощи предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.

Также состоится презентация ряда инвестиционных проектов МСП и встреча с участниками ежегодного городского конкурса Новокузнецка "Бизнес-признание".