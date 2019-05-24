Счетная палата выявила риски неполного исполнения Минприроды нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Счетная палата по результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год выявила высокие риски несвоевременного или неполного выполнения Министерством природных ресурсов и экологии России отдельных мероприятий нацпроекта "Экология", сказано в сообщении надзорного ведомства.

Проверка проводилась в Минприроды, Роснедрах, Росприроднадзоре, Росгидромете и Росалкогольрегулировании, при это по ее итогам отчетность признана достоверной только у Роснедр. Ни одно из проверенных ведомств в 2018 году не освоило в полном объеме выделенные бюджетные средства. Средний процент освоения составил порядка 95%, при этом наиболее низкий уровень - 86,8% - у Роснедр из-за несвоевременного исполнения "Росгеологией" обязательств по контрактам.

"В 2018 году во всех ведомствах, кроме Росгидромета, отмечен значительный рост дебиторской задолженности. В Роснедрах, например, она выросла более чем в шесть раз, в основном по разовым платежам за пользование недрами, так как срок оплаты наступает в I квартале 2019 года. У Росприроднадзора практически в два раза выросла просроченная дебиторская задолженность. Основная причина - длительные сроки претензионной работы", - сказано в сообщении.

"Экология" под угрозой

Отдельно Счетная палата проверяла качество реализации госпрограмм в рамках нацпроекта "Экология". По результатам проверки Минприроды как ответственный исполнитель трех госпрограмм и двух федеральных целевых программ, в 2018 году со своими задачами не справилось: показатели выполнены на достаточно низком уровне - от 74,3 до 85,5%.

В частности, не достигнуты 12 из 83 показателей госпрограммы "Охрана окружающей среды", 27 из 105 показателей программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов", включая показатели, характеризующие прирост ресурсов и запасов полезных ископаемых. Достигнуто менее половины - 44,4% - показателя федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал", что практически вдвое ниже уровня 2017 г., отмечается в сообщении.

"В 2018 г. подведомственные учреждения Минприроды должны были обеспечить строительство объектов инфраструктуры, необходимых для развития экологического туризма в районе озера Байкал. На момент проверки использовано чуть более половины выделенных на это средств и уже есть существенное отставание от плановых сроков завершения строительства этих объектов. До сих пор не начаты мероприятия по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хотя с 2013 года на их выполнение выделено уже более 4 млрд руб.", - сказано в сообщении.

На момент подготовки материала "Росгеология" не прокомментировала запрос ТАСС о причинах задержки мероприятий по ликвидации отходов БЦБК.

Мусорная реформа удается не везде

Счетная палата отмечает, что реализация пилотного проекта по созданию инфраструктуры обращения с отходами, стартовавшая в 2018 г. в 18 регионах страны, также выполняется с рядом проблем. Общий объем выделенных на него субсидий составил 900 млн рублей.

"С одной стороны, нельзя сказать, что проект полностью провалился: в ходе его реализации в семи регионах были созданы современные мусоросортировочные комплексы. В то же время в трех регионах - Тульской области, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия - проект завершился ничем, а выделенные им 131 млн рублей вернулись в бюджет", - сообщает Счетная палата.

Надзорное ведомство также отмечает, что до настоящего времени Минприроды не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему "Наша природа", хотя планировало это сделать еще в августе 2018 г., а система должна была стать основным инструментом взаимодействия государства с гражданским обществом по вопросам охраны окружающей среды. На ее создание затрачено более 75 млн руб., напоминает Счетная палата.

"Изложенные факты, на наш взгляд, свидетельствуют о достаточно высоких рисках несвоевременного или неполного выполнения отдельных мероприятий нацпроекта "Экология", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Алексея Каульбарса.

Позиция Минприроды

В Минприроды России, в свою очередь, прокомментировали ТАСС, что все проблемные точки по реализации госпрограмм ведомству известны, однако их решение требует времени. Вместе с тем, министерство проанализирует и учтет все рекомендации Счетной палаты.

"Все проблемные точки по госпрограммам нам, конечно, известны. Первоочередные меры для исправления положения были приняты и во второй половине 2018 года и в текущем году, в том числе кадровые решения. По части программ пришлось многое нагонять. Но все эти системные сбои сегодня решаются путем изменения системы управления и контроля, на основании, в том числе, персональной ответственности ответственных за направления лиц", - сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

"Документ от Счетной палаты внимательно проанализуем, рекомендации будут учтены", - добавила она.