Голикова предложила вовлекать пожилых граждан в систему долговременного ухода

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Необходимо разработать систему поощрения людей предпенсионного возраста, выбирающих направления дополнительной подготовки по социальному и медицинскому долговременному уходу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Очень многие люди, которые находятся в предпенсионном возрасте, или те, которые не имеют занятости, сейчас очень часто выбирают направления получения дополнительной подготовки именно по профессиональному, социальному, а где-то даже и медицинскому уходу. И важно, чтобы это было поощрено. А для того, чтобы это было поощрено, нам необходимо, конечно, нормативно это определить, чтобы люди шли, чтобы люди понимали, что государство это определило, и это не временная мера на несколько месяцев, а это работа надолго", - сказала она.

Голикова напомнила, что майским указом 2018 года президента России Владимира Путина поставлена цель по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

"Существенный вклад в достижение этого показателя, безусловно, должны вносить мероприятия "Активного долголетия" (госпрограммы). Очень хорошо, что она уже давно стала инструментом к действию, не только для тех, кто с точки зрения чиновников реализует национальный проект ["Демография"] и федеральный проект ["Старшее поколение"], но и в первую очередь общественников, некоммерческих организаций, которые посвятили себя очень благородному делу - работе с нашим старшим поколением", - добавила вице-премьер.

Голикова отметила, что социальное страхование, которое хорошо себя зарекомендовало за границей, можно адаптировать в России для введения системы долговременного ухода.

"Есть смысл подумать над изменениями внутри системы социального страхования. И вполне такой подход может быть адаптирован к нашей российской действительности. Надо только предметно поработать над структурой того, что сейчас находится в системе социального страхования, для того, чтобы можно было предложить или в качестве одного из, или в качестве комбинированного механизма подобного вида страхования по долговременному уходу", - сказала она.

Очевидно, что это не классическое страхование, добавила вице-премьер. Она также отметила, что в мире такой опыт есть и успешно реализуется.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.