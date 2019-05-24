Мединский: в рамках нацпроекта "Культура" финансирование получат более 100 проектов НКО

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Экспертная комиссия одобрила 120 заявок из числа поданных на конкурс творческих проектов некоммерческих организаций (НКО) в рамках национального проекта "Культура". Они получат финансирование в размере около 3 млн рублей каждая, сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске.

"Создан и активно гастролирует новый Российский национальный молодежный симфонический оркестр, разработана программа "Волонтеры культуры". Мы получили более 1 тыс. заявок на конкурс творческих проектов НКО, 120 из них отобраны экспертной комиссией и получат финансирование в районе 3 млн рублей каждая в этом году", - уточнил Мединский, говоря о первых результатах реализации нацпроекта "Культура".

Он добавил, что неделю назад стартовал зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов, по итогам которого 20 лучших получат гранты. Кроме того, впервые такая поддержка предусмотрена и для коллективов художественной самодеятельности.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 113,5 млрд рублей.