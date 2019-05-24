В России может появиться медуслуга по патронажу нуждающихся взрослых на дому

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минздрав России предложил внести услугу по патронажу взрослых в номенклатуру медуслуг и разработать профессиональный стандарт патронажной сестры, оказывающей этот вид услуг для взрослых. Об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Есть приказ Минздрава № 804 2017 года "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг". Туда входит услуга "патронаж педиатрической сестры на дому", но нет соответствующей услуги по патронажу взрослых. Поэтому есть предложение рассмотреть внесение соответствующе услуги - патронаж взрослых на дому", - сказал он.

По словам Краевого, он должен охватывать и людей старшего поколения, и паллиативных пациентов на дому, и маломобильных людей с инвалидностью. Замминистра также отметил, что Минздрав России готов участвовать в разработке профессионального стандарта патронажной сестры для взрослых.

В ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строится в соответствие с мировыми стандартами.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.