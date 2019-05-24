Минкультуры намерено способствовать возрождению в РФ производства музыкальных инструментов

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Министерство культуры России намерено способствовать возрождению в стране производства музыкальных инструментов, сказал в пятницу журналистам глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы договорились с Минпромторгом РФ. Министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этой статьи. Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках", - сказал Мединский.

Он отметил, что в рамках национального проекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки и направляет их в Минпромторг, который размещает государственный заказ на изготовление инструментов на нескольких созданных практически с нуля фабриках. Готовые инструменты поставляются в школы искусств.

"Это система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить детские музыкальные школы современными инструментами, с другой стороны - сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства", - сказал Мединский и отметил, что постепенно планируется довести производство до объемов, сопоставимых с теми, которые были в СССР.

Ранее в пятницу Мединский передал министерству культуры Новосибирской области сертификаты на 17 фортепиано отечественного производства для детских школ искусств.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.