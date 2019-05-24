Цифровая Россия - 2024. Как новые технологии изменят жизнь россиян

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Работа по развитию "сквозных" цифровых технологий в России в ближайшие пять лет будет определяться специальными стратегическими документами - дорожными картами.

На эту тему Основные задачи и показатели нацпроекта "Цифровая экономика"

Разработанные бизнесменами и учеными предварительные версии документов впервые были представлены на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019) в Иннополисе. В нацпроекте "Цифровая экономика" выделяются девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. По каждой из технологий будет подготовлена отдельная дорожная карта. Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", эти документы должны учитывать потребности ведущих компаний в области цифровой экономики. Блокчейн как драйвер экономики Одной из самых интересных тем оказался блокчейн, или система распределенного реестра. Речь идет о децентрализованной базе данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Авторы дорожной карты ожидают, что потенциальный экономический эффект от внедрения технологии блокчейн в России к 2024 году может составить свыше 1,5 тлн рублей.

На эту тему Зачем нужен блокчейн покупателю в супермаркете

Что касается приоритетных сфер внедрения технологии блокчейн в России, авторы дорожной карты выделили пять основных: финансовая и страховая деятельность, транспортировка и хранение, госуправление, здравоохранение и обрабатывающие производства. Согласно презентации руководителя проектного офиса по цифровой экономике ГК "Ростех" Тимура Бурунбаева, в сфере финансов и страхования блокчейн, как ожидается, это позволит серьезно сократить затраты на клиринг и урегулирование транзакций, а также вдвое уменьшить длительность проведения транзакций. Применение блокчейна в обрабатывающих производствах приведет к существенному сокращению затрат на документооборот и контроль качества сырья. В области логистики блокчейн позволит снизить вдвое расходы на перемещение грузов, а также сократить количество ошибок при их отправлении. Технология блокчейн, по мнению экспертов, также сможет повысить доверие населения к процессам госуправления, в которых она будет применяться. Также блокчейн поможет сократить административные расходы государства на оказание госуслуг. Благодаря использованию новой технологии оборот контрафактных медицинских препаратов снизится вдвое, так же как и расходы на обработку и хранение персональных медицинских данных. Список приоритетных сфер для применения блокчейна в России в дальнейшем планируют расширить, отмечает Бурунбаев. Искусственный разум и виртуальный мир Чтобы лучше представить значение такой "сквозной" цифровой технологии, как искусственный интеллект (ИИ), достаточно сказать, что без него не будет "Яндекса", сообщил на презентации дорожной карты руководитель лаборатории машинного интеллекта компании Александр Крайнов. "Для нас технология ИИ - это основной рабочий инструмент, и если его убрать, то бизнес исчезнет просто совсем, "Яндекса" не будет. Весь "Яндекс" - это тонкая оболочка сервисов на технологии искусственного интеллекта", - пояснил он. Координатором разработки дорожной карты по нейротехнологии и искусственному интеллекту стал Сбербанк, а в работу были вовлечены около 100 экспертов. Специалисты предложили следующую "нарезку" направлений (или субтехнологий): компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, нейропротезирование (решения для взаимодействия человека с гаджетами) а также нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг (то есть решения помогут отслеживать мозговую активность человека и влиять на нее). В отдельное направление также выделены рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений, а также перспективные методы и технологии ИИ.

На эту тему Медиаплеер с голосовым помощником и умный дом. Что показали на конференции "Яндекса"

По мнению экспертов, прежде всего для дальнейшего развития этого рынка необходимо разработать методы подтверждения стойкости системы ИИ. По их словам, пока нет понятных критериев, по которым, например, можно было бы определить, кто лучше справляется с задачей - беспилотный автомобиль или реальный профессиональный водитель. При этом, беспилотному автомобилю не простят ошибки, первая серьезная авария, виновником которой будет признан беспилотный автомобиль, откинет их внедрение лет на 5-10 назад. "Наша страна выступает с инициативой о необходимости разработки стандартов, которые фиксируют некие сертификационные требования при использовании искусственного интеллекта. Выполнение этих требований позволит применять технологии ИИ при решении ряда важных задач, некорректное решение которых может приводить к негативным последствиям. Пока это сильно ограничивает возможности по их практическому применению", - отметил председатель технического комитета на базе РВК "Искусственный интеллект" Сергей Гарбук. Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности сейчас лучше всего знакомы заядлым игроманам, однако через пять лет они могут стать привычными атрибутами в школьных классах и кабинетах врачей. "Мы выделили направления рынка виртуальной и дополненной реальностей, к которым в первую очередь рассчитываем применить результаты развития этих технологий. Мы пришли к выводу, что концентрироваться нужно на требовательных к технологиям рынках: это рынок образования, рынок медицины, промышленность и в меньшей степени культура и продукты двойного назначения. Лично я считаю, что регулирование этих рынков дает нам возможность сыграть на опережение, потому что современное развитие технологий не позволяет массово быстро делать в какой-то достаточной степени качество, чтобы они вызывали у всех этих рынков доверие", - рассказал проректор по развитию Дальневосточного университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов (университет, ответственный за разработку дорожной карты по этому направлению). Роботы на службе у человека За разработку дорожной карты по робототехнике и сенсорике отвечает университет Иннополис. "Рынок робототехники в России сейчас на очень низком старте. Если сформировать правильные источники поддержки, то с низкого старта можно получить очень большой прирост ВВП. В экономиках развитых стран робототехника занимает приблизительно 10% прироста ВВП. У нас сейчас гораздо ниже, но поэтому на горизонте пяти лет можно ожидать, что доля прироста ВВП у робототехники будет даже не 10%, а в пределах 20%", - рассказал руководитель центра технологий компонентов робототехники и мехатроники университета Иннополис Александр Климчик.

В его презентации приводятся цели, установленные дорожной картой по пяти приоритетным направлениям (субтехнологиям). В частности, эксперты ожидают, что к 2024 году в российской промышленности на каждые 10 тыс. работающих людей будут приходится 60 роботов. К этому же сроку половина компонентов робототехники и сенсорики будет производиться в России - такая цель установлена в документе по направлению "Манипуляторы и технологии манипулирования". "Локализацию не нужно делать просто как импортозамещение - нужно создавать продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке", - пояснил Климчик. Эксперты также проанализировали, как изменятся ключевые отрасли экономики с внедрением роботов, они также перечислены в презентации. Внедрение роботов в сельском хозяйстве поможет повысить урожайность, сократит расходы на логистику и средства защиты растений, а также положительно скажется на экологии. В логистике, благодаря роботам, заказы будут собираться быстрее, а также снизятся издержки. Роботы, задействованные для добычи полезных ископаемых, помогут повысить безопасность на производстве и снизить число несчастных случаев, а роботизация обрабатывающих производств станет стимулом для повышения качества продукции и производительности. В области здравоохранения и социальных услуг внедрение роботов позволит повысить уровень сервиса, точность диагностики заболеваний и эффективности лечения. Куратор для роботов Отдельно в текущей версии дорожной карты предусмотрена разработка национальной стратегии развития робототехники в России, а также назначение профильного вице-премьера или министра - об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на проект дорожной карты. Также в документе было предложено создание специального органа, который будет координировать работу государства по вопросам развития робототехники.

На эту тему Стоит ли беспокоиться, если ваш коллега — робот

"В российском механизме государственного управления существует большая проблема дискоординации полномочий различных государственных органов - это препятствует эффективному внедрению роботов в жизни. Первый способ решения проблемы, которым можно решить быстро: создать координирующую должность или наделить кого-то полномочиями по разрулению ситуации, когда никто не хочет браться за проблему робототехники. Второй способ - создание специализированного министерства или агентства, или любого другого органа в структуре органов госвласти, который будет специализированно заниматься вопросами робототехники", - рассказал руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта Андрей Незнамов. Также эксперт отметил, что важно определиться с вопросами ответственности за действия роботов и страхования в этой сфере. Сейчас полномочия по регулированию робототехники в России частично возложены на Минкомсвязь и Минпромторг: первое министерство занимается регулированием в сфере информационных технологий, второе - темой роботизации промышленности. Минкомсвязь не стала комментировать инициативу, а в Минпромторге сказали, что обсуждать эти вопросы до утверждения дорожных карт поспешно и нецелесообразно. "Проекту еще предстоит пройти не один круг согласований и обсуждений, в ходе которых представители государства, бизнеса, отраслевых ассоциаций, экспертного и академического сообщества будут совместными усилиями дорабатывать и совершенствовать проект. В ходе этой работы он несомненно претерпит ряд корректировок, и финальная версия будет отличаться от представленной сейчас", - сообщили в пресс-службе министерства. "Вторая квантовая революция" Отдельное внимание эксперты уделили квантовым технологиям. Этому была посвящена дорожная карта, подготовленная Российским квантовым центром и НИТУ "МИСиС". Исследователи мельчайших частиц - квантов - считают, что именно эта "сквозная" технология должна стать основой развивающейся цифровой экономики. Разработки, основанные на исследовании квантов, позволят создавать мощнейшие компьютеры, способные мгновенно обрабатывать информацию и при этом поддерживать высокую многозадачность, обладать почти стопроцентной защитой от кибератак. Так, квантовые компьютеры будут способны быстро и точно обрабатывать "большие данные", помогать развивать искусственный интеллект и промышленный интернет. Разработчики также уверены, что сенсорные приборы, созданные при помощи квантов, повысят чувствительность и точность приборов. К примеру, система GPS, основанная на квантовых технологиях, сможет с точностью до нескольких сантиметров показывать местоположение объекта, а использование квантов в промышленности позволит сократить энергопотребление на производстве минимум в 100 раз. По мнению экспертов, это поможет в том числе построить эффективную работу сетей 5G.

На эту тему В 2019 году наконец появятся 5G-смартфоны. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?