Правительство будет вести рейтинг лучших и худших регионов по исполнению нацпроектов

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Анна Дементьева/. Власти будут составлять рейтинг лучших и худших российских регионов в рамках исполнения целей и задач национальных проектов. Об этом заместитель министра экономического развития Вадим Живулин сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Живулин подчеркнул, что 15 показателей уже утверждены президентом, сейчас дорабатывается методика их расчета, которая "в скором времени будет презентована".

"Да, такой рейтинг будет, но он будет строиться на вычислении показателей, из которых мы будем понимать, какие регионы справляются с реализацией нацпроекта, а какие отстают", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о введении рейтинга лучших и худших регионов по исполнению нацпроектов.

В начале апреля премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" заявил, что эффективность работы вице-премьеров, федеральных министров и глав регионов будет оцениваться в зависимости от достижения конкретных целей, поставленных в нацпроектах. К ним, в частности, относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни. По словам главы кабмина, за реализацию нацпроектов будет предусмотрена "личная ответственность на каждом уровне".

Всего во исполнение майского указа президента от 2018 года были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.