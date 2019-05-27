Число банков-участников по льготным кредитам малому бизнесу может быть увеличено до 200

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Анна Дементьева/. Количество банков, участвующих в программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" (МСП), может быть увеличено с 69 до 200 кредитных учреждений. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Вадим Живулин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы также планируем увеличить число банков-участников в рамках программы льготного кредитования для малого бизнеса. Сейчас их 69, но есть понимание, что может быть порядка 200 банков-участников", - сказал Живулин.

Ранее вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов обещал региональным предпринимателям рассмотреть возможность обязать банки давать письменное пояснение в случае отказа в выдаче льготного кредита для МСП.

Программа льготного кредитования стартовала 25 февраля, она позволяет малому бизнесу получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 года, власти будут ежегодно выделять на программу 1 трлн рублей. В ней участвуют 69 банков.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на период 2019-2024 годов. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.