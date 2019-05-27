Томский политехнический университет впервые провел защиту диссертации по новым правилам

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Первая защита диссертации в рамках предусмотренного нацпроектом "Наука" права самостоятельно присуждать степени кандидата и доктора наук прошла в Томском политехническом университете (ТПУ) в понедельник. По ее итогам диссертационный совет присвоил звание кандидата наук молодому ученому ТПУ Дмитрию Никитину за исследование синтеза ультрадисперсного карбида кремния, сообщил ТАСС профессор отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики, председатель диссертационного совета Валерий Завьялов.

Одна из ключевых целей нацпроекта "Наука" - развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. Для повышения эффективности аспирантуры и подготовки молодых ученых, а также постепенного перехода российской высшей школы на диссертационную систему, сходную с международной системой присуждения PhD-степени, четыре научные организации и 19 вузов РФ получили право самостоятельно присуждать ученые степени. Ранее полномочиями проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук обладала только Высшая аттестационная комиссия. Томский политехнический университет вошел в число вузов, решивших воспользоваться этим правом.

"Защита прошла замечательно, все прошло хорошо, по плану - положительное решение о присуждении ученой степени соискателю. Отличие [от защиты в Высшей аттестационной комиссии] - состав диссертационного совета у нас формируется под конкретную работу: людей меньше, чем в традиционной схеме, но при этом все узкие специалисты в той области, в которой защищается соискатель. И, как следствие, более качественно происходит оценка результатов проделанной работы ", - рассказал Завьялов.

Он добавил, что в состав диссертационной комиссии входили представители вуза, а также два оппонента из Казанского федерального университета и Новосибирского академического института, решение которых, в отличие от традиционной схемы, также влияет на присуждение степени соискателю. В течение нескольких месяцев решение будет проверяться в Москве, после чего ученый получит свой диплом.

Как рассказал ТАСС сам Никитин, его работа была направлена на разработку нового метода получения актуального во многих сферах промышленности и техники материала - карбида кремния. Этот материал сверхтвердый, устойчив к химическим, термическим и радиационным воздействиям, а также обладает уникальными полупроводниковыми свойствами. "Было много отличий - предварительная работа серьезная велась, потому что необходимо было ввести в состав совета двух оппонентов, особые требования были по выбору членов совета и явно более высокий уровень членов совета обеспечивался, и более экспертная оценка", - отметил Никитин.

По данным пресс-службы вуза, всего в ТПУ по новым правилам создано 29 диссертационных советов. До конца I полугодия 2019 года в диссертационных советах вуза пройдут 10 защит, из них одна - это докторская диссертация, три - кандидатские диссертации иностранных аспирантов из Китая, Сирии, Вьетнама.

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.