"Биокад" планирует начать поставки препаратов для лечения рака на Кубу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" планирует начать поставки в Республику Куба лекарственных препаратов, применяемых при лечении различных видов онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение в понедельник руководство компании подписало с министерством здравоохранения Кубы.

"Биокад" и министерство здравоохранения Республики Куба подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития двустороннего сотрудничества в области фармацевтики, биотехнологий, науки и поставок лекарственных препаратов российского производства на островное государство в Латинской Америке <…> Согласно меморандуму, российский производитель предложил кубинской стороне поставки высокотехнологичных и безопасных лекарственных препаратов, трех биоаналогов, применяемых при терапии различных видов рака: бевацизумаб, ритуксимаб, трастузумаб", - говорится в сообщении.

В компании объем кубинского рынка по этим трем препаратам оценивают в $15 млн ежегодно. По данным пресс-службы, Куба подтвердила готовность содействовать российской стороне в обеспечении доступа указанных лекарств на свой рынок, включив "Биокад" в перечень поставщиков импортно-экспортной компании лекарств и медицинского оборудования MediCuba.

По словам гендиректора "Биокад" Дмитрия Морозова меморандум имеет высокую социальную и экономическую значимость, не только с точки зрения предоставления высокотехнологичной и качественной противоопухолевой терапии пациентам Кубы, но и в контексте целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в том числе, повышения экспорта несырьевых товаров.

Компания "Биокад" (Санкт-Петербург) занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т. д.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов. В частности, согласно нацпроекту, экспорт фармацевтической продукции из России должен к 2024 году вырасти с $9,5 млрд (2018 год) до $17 млрд (2024 год).