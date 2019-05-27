Высший совет "Единой России" организует серию общественных форумов по нацпроектам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа "Устойчивое развитие", действующая при высшем совете "Единой России", инициирует серию форумов с целью сбора общественных инициатив по реализации национальных проектов, которые затем могут быть поддержаны на федеральном уровне. Об этом сообщил в понедельник председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

"Сейчас одним из приоритетов деятельности группы "Устойчивое развитие" должна стать работа в регионах. Считаю возможным проведение серии общественных, общественно-государственных форумов", - сказал политик на заседании бюро высшего совета. По его мнению, "это поможет обеспечить необходимый уровень доведения информации об общественных инициативах, которые могут быть поддержаны на федеральном уровне".

Как уточнили ТАСС в аппарате высшего совета "Единой России", первый такой форум пройдет в Нальчике 1-3 июня при поддержке полпредства президента РФ.

Грызлов констатировал, что "сегодня реализация национальных проектов не вполне дотягивает до высокой планки, заданной в 2005 году". "И не только потому, что национальных проектов стало больше, - отметил он. - Их и должно было стать больше".

По словам политика, дело в том, что в реализацию нацпроектов "еще мало вовлечены общественные силы". "Сегодня доступной, понятной людям информации о нацпроектах явно недостаточно, хотя спрос на такую информацию очень высок", - полагает он. Общество не знает о возможностях участия в национальных проектах, хотя многие хотели бы принять участие в их реализации, добавил Грызлов.

В связи с этим он призвал "мобилизовать союзников, найти широкий круг союзников в достижении национальных целей". "Совместная работа по нацпроектам необходима, чтобы повысить доверие общества к власти. Люди должны видеть, как продвигается реализация национальных проектов, и получить новые возможности участия в прорывном развитии", - заключил председатель высшего совета "Единой России".