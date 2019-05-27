Скворцова: школьные программы по ЗОЖ могут появиться в России уже в 2020 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Образовательно-воспитательные программы для детей четырех возрастных групп, направленные на формирование здорового образа жизни, могут появиться в России уже в 2020 году. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году", - сказала она.

При этом министр пояснила, что речь идет об образовательных программах для детей разных возрастных групп. "Кроме учебников для четырех возрастных групп будут дневнички, как когда-то были по природоведению. Личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание", - отметила Скворцова, добавив, что ученики старших классов будут обучаться навыкам оказания первой помощи.

Эту работу, а также создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний, Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность.

В рамках нацпроекта "Демография" ведомство также собирает библиотеку корпоративных практик по сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте. Кроме того будет изменен формат Центров здоровья и профилактики - они станут Центрами общественного здоровья из расчета один центр на 200-250 тыс. населения.