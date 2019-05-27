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Новая система снабжения амбулаторных пациентов лекарствами появится за два-три года

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что для льготных категорий граждан лекарства будут полностью бесплатными, а для остальных - со скидкой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рассчитывает в течение двух-трех лет перейти на новую систему обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

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"Мы надеемся, что за два-три года перейдем к новой системе лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях. Человек на основании электронного рецепта будет получать необходимое лекарство по референтной цене с полным или частичным государственным возмещением его стоимости. Так, для льготных категорий граждан лекарства будут полностью бесплатными, а для остальных - со скидкой", - сказала министр.

Электронный рецепт, по ее словам, позволит контролировать всю цепочку движения лекарств к пациенту. "Необходим единый для страны регистр всех пациентов, которым требуется амбулаторное лечение. Список препаратов должен быть также единым и соответствовать ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - прим. ТАСС), а не составлять, как в некоторых регионах, всего 10% от него", - уточнила глава Минздрава.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" к 2024 году по всей России заработают система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.

Теги
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