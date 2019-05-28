Роспотребнадзор создаст мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазине

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планирует создать отдельный информационный ресурс и приложение, которые помогут людям определить качество и безопасность продуктов. Об этом руководитель ведомства Анна Попова сообщила в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Если вернуться к теме нацпроекта ["Демография"], то поставлена серьезная задача по донесению полезных сведений о культуре здорового питания до широкой общественности. Мы планируем создать отдельный информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора, где будем представлять информацию о качественной или некачественной и безопасной или небезопасной продукции. Также будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории", - рассказала она.

Для лабораторного обеспечения мониторинга качества продукции в 2019-2020 годах также планируется оборудовать 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. В частности, в текущем году лаборатории появятся в Калининграде, Перми, Самаре, Омске, Брянске, а также Приморским и Хабаровском краях. На их базе 12 групп пищевой продукции будут исследоваться по 10-15 показателям на микро- и макроэлементы, витамины, трансжиры, антибиотики и другие.

"Это позволит определить не только показатели безопасности, но и даст нам возможность проводить более углубленные и детальные исследования, видеть истинную сущность продуктов. Информирование широкого круга потребителей о результатах наших исследований и рекомендациях по правильному и здоровому питанию мы начинаем со следующего года. К концу реализации нацпроекта, а это 2024 год, мы планируем, что более 30 млн человек будут охвачены адресным просвещением и консультированием по вопросам здорового питания", - пояснила Попова.

Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" реализуется в рамках нацпроекта "Демография", одной из задач которого является мотивация россиян к здоровому образу жизни, включая правильное питание и отказ от вредных привычек.