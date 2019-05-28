РТРС обеспечит цифровое радиовещание на территории Чукотки

ТАСС, 28 мая. Власти Чукотского округа заключили соглашение с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) об организации цифрового радиовещания на территории региона, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы окружного правительства.

"Власти Чукотки и Дальневосточный региональный центр РТРС планируют реализовать проект по организации цифрового радиовещания на всей территории Чукотки. Соответствующее соглашение подписали губернатор Роман Копин и директор филиала РТРС Станислав Кузнецов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что радиовещание позволит обеспечить связью геологов, горняков, оленеводов и охотников. "У нас постоянно в таких удаленных местах находится 2 тыс. жителей, которых необходимо обеспечивать услугами связи. Недропользовательские проекты реализуются вне границ населённых пунктов, транспортные коммуникации обеспечиваются на удалённых территориях. Северный морской путь тоже требует внимания", - привели в пресс-службе слова губернатора Романа Копина.

В окружном правительстве пояснили, что сегодня завершается подготовка передатчиков, технических систем и инфраструктуры радиоцентра. Первый цикл испытаний планируется начать во второй половине года. Тестирование будет производиться в двух стандартах: классическом АМ и цифровом DRM. "Основное направление - это цифровой формат, в котором будет вестись радиовещание. Проектом закладываются основы для создания технологической платформы по глобальной односторонней передаче данных, аналогичной одностороннему интернету", - добавили в правительстве Чукотки.

Использование DRM-платформы для передачи данных раскрывает широкий спектр возможностей для дополнительных сервисов. "Наиболее значимыми являются CD-качество звука и возможность синхронной передачи копии базовой программы на национальном языке. Кроме того, это адресное оповещение, а также использование платформы оперативными, дежурными, диспетчерскими службами, проектами по информатизации арктических территорий, акваторий Северного морского пути", - отметили в пресс-службе правительства округа, добавив, что проект реализуется в целях цифровизации региона.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 г. включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет свыше 1,5 трлн руб.