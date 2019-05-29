На Кубани на реализацию нацпроекта "Образование" направят 2,8 млрд рублей в 2019 году

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроекта "Образование" на Кубани в 2019 году составит 2,8 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В рамках нацпроекта "Образование" мы разработали восемь региональных проектов. В 2019 году на их реализацию мы направим 2,8 млрд рублей", - сказал глава региона.

Он отметил, что в рамках реализации регионального компонента "Учитель будущего" федерального направления как минимум половина кубанских учителей будет повышать уровень образования за счет стажировок и применения в работе современных технологий. "Около 600 педагогов края со стажем работы менее трех лет уже получают ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей. Только в бюджетных учреждениях Кубани учится больше полумиллиона человек: это огромная цифра, больше - только в Москве и Санкт-Петербурге. При этом две трети наших школ - сельские. Мы должны сделать так, чтобы они не уступали городским ни по оснащенности, ни по качеству преподавания", - добавил губернатор Краснодарского края.

Кондратьев рассказал ТАСС, что в рамках проекта "Социальная активность", количество волонтеров на Кубани планирую увеличить более чем в шесть раз, сейчас в волонтерское движение вовлечено около 185 тыс. человек. Для этого в регионе планируют создать первый центр поддержки добровольчества, а также региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем министр просвещения РФ Ольга Васильева.