Медведев: задачи здравоохранения требуют взаимодействия власти и общественных организаций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XIII Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Мы приступили к реализации масштабных национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые, без преувеличения, касаются каждого человека в нашей стране. Решение этих задач требует эффективного взаимодействия власти и общественных организаций", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что форум традиционно собирает ведущих специалистов в области здравоохранения, ученых, руководителей профильных министерств и ведомств, неравнодушных людей, пользующихся большим авторитетом в профессиональном обществе.

"Вы остро чувствуете и глубоко понимаете проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются многие люди. Благодаря вашим акциям и проектам они могут пройти бесплатное медицинское обследование, воспользоваться услугами квалифицированных врачей. И конечно, вы помогаете осознать, как важно вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, заниматься спортом", - добавил он.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в Москве с 29 по 31 мая в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной его темой в этом году стало обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Экология".