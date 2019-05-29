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Минобрнауки запустило горячую линию по работе с тремя нацпроектами

Как сообщили в ведомстве, по указанным контактным данным можно получить консультации по интересующим вопросам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ запустило горячую линию по вопросам работы с национальными проектами "Образование", "Наука", "Цифровая экономика", сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Минобрнауки РФ запускает горячую линию по вопросам работы с национальными проектами "Образование", "Наука", "Цифровая экономика". По указанному номеру телефона и адресу электронной почты образовательные организации, юридические и физические лица смогут получить консультации по вопросам, связанным с критериями и правилами отбора образовательных организаций для реализации федеральных проектов, а также условиями участия всех заинтересованных лиц в достижении задач реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы можно направлять на электронную почту nac.pro.mon@mail.ru или задать их по телефону: +7 (928) 166-65-96.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития (НТР). Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает вхождение России к 2024 году в пятерку стран по удельному весу в общем количестве заявок на изобретения, проданных в мире по приоритетным областям НТР.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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