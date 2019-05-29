Минобрнауки запустило горячую линию по работе с тремя нацпроектами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ запустило горячую линию по вопросам работы с национальными проектами "Образование", "Наука", "Цифровая экономика", сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Минобрнауки РФ запускает горячую линию по вопросам работы с национальными проектами "Образование", "Наука", "Цифровая экономика". По указанному номеру телефона и адресу электронной почты образовательные организации, юридические и физические лица смогут получить консультации по вопросам, связанным с критериями и правилами отбора образовательных организаций для реализации федеральных проектов, а также условиями участия всех заинтересованных лиц в достижении задач реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы можно направлять на электронную почту nac.pro.mon@mail.ru или задать их по телефону: +7 (928) 166-65-96.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития (НТР). Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает вхождение России к 2024 году в пятерку стран по удельному весу в общем количестве заявок на изобретения, проданных в мире по приоритетным областям НТР.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года.